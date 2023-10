POL-PDMY: Einbruch in Juweliergeschäft in Cochem

Adenau, In der Ex (ots) - In der Nacht von Samstag, 07.10.2023, auf Sonntag, 08.10.2023, kam es in Adenau, In der Ex, zu einem Einbruch in das dortige Fahrradgeschäft. Der oder die unbekannten Täter verschafften sich durch Einschlagen einer Schaufensterscheibe gewaltsam Zutritt ins Gebäudeinnere und entwendeten mehrere Fahrräder. Bei der Tatortaufnahme konnten Spuren gesichert werden, die den Tätern zuzuordnen sind. ...

