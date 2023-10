Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall durch gestürzte Fahrradfahrerin

Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots)

Am 07.10.2023 gegen 19.35 Uhr wurde hiesiger Dienststelle eine nach Sturz verletzte Fahrradfahrerin gemeldet. Die 58-jährige Fahrradfahrerin war im Bereich der abschüssigen Straße Im Schwertstal alleinbeteiligt gestürzt - nach ersten Erkenntnissen hatte sie in der Dunkelheit trotz eingeschaltetem Licht eine Bodenwelle auf der Fahrbahn übersehen - und zog sich schwere Verletzungen zu. Nach aktuellem Stand wird die Dame nach Hubschraubertransport intensivmedizinisch in einem Kölner Krankenhaus betreut, da sie sich eine große Kopfwunde zugezogen hatte, obwohl sie zum Unfallzeitpunkt ihren Fahrradhelm trug. Ihr Begleitung, eine 50-jährige Dame war hinter ihr gefahren und hatte den Sturz beobachtet und wurde wegen Schocks ebenfalls medizinisch betreut.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell