Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall mit verletztem Krad-Fahrer Abschlussmeldung

Altenahr (ots)

Nach den vorläufigen Ermittlungen befuhr der Kradfahrer die B 257 von Altenahr kommend in Fahrtrichtung Kalenborn. Aus bislang ungeklärten Gründen verliert der Fahrer in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzt in den Gegenverkehr. Hier kollidiert sowohl das Krad, als auch der Fahrer mit einem entgegenkommenden PKW. Der Fahrer des Motorades verstarb, nach erfolgloser Reanimation, noch an der Unfallstelle. Die B 257 war in der Zeit von 15:30 Uhr bis 19:45 Uhr zur Unfallaufnahme, durch das neu eingerichtete Verkehrsunfallaufnahme Team der VD Koblenz, voll gesperrt.

