POL-PDMY: Verkehrsunfall mit verletztem Krad-Fahrer

Mayen (ots) - Die Polizei Mayen sucht Zeugen für eine Sachbeschädigung an einem geparkten PKW. In der Zeit zwischen dem 24.09.2023 und dem 03.10.2023 beschädigte der Täter einen, in der Bürresheimer Straße (Höhe Hausnummer 2) in Mayen geparkten PKW, im Bereich des Heckspoilers. Wer Hinweise zur Tat oder Täter geben kann sollte sich bei der PI Mayen unter der ...

