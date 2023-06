Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Kleve und Polizei Krefeld und Kleve: Auseinandersetzungen zwischen zwei Männern endet tödlich

Kleve (ots)

Am Sonntag (11. Juni 2023) stritten sich Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Kleve. Ein 36-Jähriger kam mit Schnittverletzungen in ein Krankenhaus. Ein 35-Jähriger verstarb an den Folgen seiner Verletzungen.

Der 36-Jährige wurde festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Montagabend einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen Totschlags und ordnete die Untersuchungshaft an.

