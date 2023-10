Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Absturz eines Segelflieger

Bad Neuenahr-Ahrweiler/ Grafschaft (ots)

Am 07.10.2023 gegen 14.19 Uhr wurde hiesiger Dienststelle ein Absturz eines Segelfliegers am Flughafen Bengener Heide gemeldet. Demnach kam es beim Start des Segelfliegers mit Klappmotor zu technischen Problemen und der Segelflieger stürzte wenige Meter außerhalb des Flughafengeländes auf einem Feld ab. Der alleine im Flugzeug befindliche 50-jährige Pilot wurde durch den Aufprall leicht verletzt, am Segelflieger entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 30.000 - 70.000 Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell