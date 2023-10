Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Pressemeldung Wochenende Freitag, 06.10.2023 bis Sonntag, 08.10.2023

Polizei Remagen (ots)

Diebstähle aus PKW und Diebstahl eines E Rollers in Remagen-Oberwinter

In der Nacht zum Freitag, 06.10.2023 kam es zu Diebstählen aus zwei PKW die in der Hauptstraße und Am Hahnsberg geparkt waren. Die unbekannten Täter überwanden offensichtlich die elektronischen Zentralverriegelungen und entwendeten Wertgegenstände aus den Fahrzeugen. Im gleichen Tatzeitraum wurde in der Straße Am Hahnsberg ein E Scooter entwendet. Kriminalpolizeiliche Ermittlungen wurden aufgenommen und insbesondere die Auswertung der Videoaufnahmen, die von den Geschädigten zur Verfügung gestellt wurden. Hinweise zu den Taten bitte an die Polizeiinspektion Remagen unter Tel.: 02642/9382-0

Brand eines Gartenschuppens in Wassenach

Die Feuerwehr Wassenach wurde durch Anwohner in der Straße Im Esch alarmiert. Dort wurde zunächst von einen Wohnhausbrand ausgegangen. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Gartenschuppen brannte. Das Feuer konnte durch die 36 Einsatzkräfte der Feuerwehr Wassernach schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Die Fassade des Wohnobjektes wurde hierbei leicht beschädigt. Neben der Feuerwehr war der Rettungsdienst mit drei Einsatzkräften vor Ort.

