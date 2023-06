POL-HS: Spenden aus Kapelle gestohlen

Kreis Heinsberg (ots) - Straftaten Erkelenz - Diebstahl an einem Fahrzeug Am 23.06.2023, zwischen 01.00 Uhr und 07.00 Uhr, entwendeten Unbekannte den Katalysator und die vollständige Abgasanlage eines Mercedes Sprinters auf der Flassenberger Straße. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Heinsberg-Dremmen - Diebstahl von zwei Pedelecs Durch das Überwinden eines Gartenzauns gelangten unbekannte Täter in der Nacht zum ...

