Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Angetrunkener E-Sccoter-Fahrer

Bingen, Koblenzer Straße (ots)

Im Rahmen einer Streifenfahrt kontrollierten Beamte der PI Bingen am 22.02.2023 gegen 16:35 Uhr in der Koblenzer Straße in Bingen einen E-Scooter. Beim 32-jährigen Fahrer war Alkoholgeruch wahrnehmbar, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,72 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt, der Fahrer zwecks Blutentnahme zur Dienststelle verbracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell