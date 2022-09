Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220913 - 1047 Frankfurt-Gallus: Widerstand gegen Polizeibeamte

Frankfurt (ots)

(la) Am Dienstagmorgen (13. September 2022) leistete ein 22-Jähriger, gegen 01:30 Uhr, in der Mainzer Landstraße Widerstand gegen eine polizeiliche Maßnahme.

Die Polizeibeamten fuhren in ihrem Streifenwagen neben einer Straßenbahn in der Mainzer Landstraße. Durch die Fenster sahen sie den 22-Jährigen beim Konsumieren von Betäubungsmitteln in der Straßenbahn. Das Streifenteam betrat an der nächsten Haltestelle die Straßenbahn, um dessen Personalien festzustellen und das Betäubungsmittel sicherzustellen. Als sie den Mann aufforderten, die Straßenbahn zu verlassen, weigerte er sich und drohte den Beamten an, Widerstand zu leisten, sofern sie ihn aus der Bahn geleiten wollen. Die Polizisten wollten dem 22-Jährigen daraufhin Handfesseln anlegen. Jedoch sperrte er sich dagegen und setzte seinen Körper gegen die Beamten ein, wobei auch eine Bodycam heruntergerissen wurde. Darüber hinaus trat er mehrfach nach den Beamten. Als es schließlich unter erheblichem Kraftaufwand gelang, den Mann zu fesseln, schlug er seinen Kopf mehrfach gegen eine Haltestange der Straßenbahn, ohne sich dabei jedoch sichtbare Verletzungen zuzuziehen.

Bei der anschließenden Durchsuchung seiner Sachen konnten weitere Betäubungsmittel sowie verschreibungspflichtige Medikamente gefunden werden. Der 22-Jährige wurde daraufhin mit auf das Polizeirevier genommen. Ein Polizist erlitt durch die Tritte gegen das Schienbein mehrere Hämatome.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell