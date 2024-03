Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Iserlohn (ots)

Pfefferspray in der Innenstadt

Ein 33 - jähriger Iserlohner geriet am Donnerstagmittag mit einem unbekannten Passanten in der Unnaer Straße in eine verbale Streitigkeit, da dieser ihn angepöbelt haben soll. Im Zuge dessen, so der Geschädigte, zog der Unbekannte ein Pfefferspray und sprühte dieses in das Gesicht des Iserlohners. Der Mann verschwand fußläufig, der 33 -Jährige wurde vor Ort auf Grund der Reizungen im Gesicht durch einen Rettungswagen behandelt. Ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung wurde eingeleitet.

Einbruch in Büroräume

Zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen brachen unbekannte Täter in Büroräume am Schillerplatz ein. Der Zugang erfolgte über ein Fenster, die Kriminalpolizei erschien zur Spurensicherung. Bisher ist bekannt, dass Laptops und Monitore entwendet wurden. Bei Hinweisen wenden Sie sich umgehend an die Polizeiwache Iserlohn unter 02371 9099 0.

Täter festgenommen: Versuchter Diebstahl im Industriegebiet Donnerstagnacht wurde die Polizei kurz vor Mitternacht in das Gewerbegebiet Kalthofer Feld gerufen. Durch Angestellte eines Sicherheitsdienstes konnten Personen auf dem umzäunten Gelände einer Elektrofirma gesichtet werden. Als diese im Begriff waren sich zu entfernen, konnten sie jedoch durch die Beamten angetroffen werden. Das in der Nähe abgestellte Fahrzeug der polizeilich bekannten Tatverdächtigen wurde durchsucht, hier wurden Einbruchswerkzeug und Handschuhe aufgefunden. Videoaufzeichnungen liegen ebenfalls vor. Ergebnis: Das Fahrzeug und weitere Gegenstände wurden als Beweismittel sichergestellt, die polizeibekannten Täter wurden vorläufig festgenommen. Strafprozessuale Maßnahmen dauern an und werden geprüft.

Fenster beschädigt

Von Mittwoch auf Donnerstag wurde durch Unbekannt ein Fenster auf dem Friedhof am Dördel beschädigt. Die Polizei Iserlohn bittet um Hinweise unter 02371 9099 0.

Randale am Rathaus

Ein 38 Jahre alter Lüdenscheider wurde durch Zeugen beobachtet, wie er Donnerstagmittag gegen eine Schiebetür des Rathaus I in Iserlohn trat. Dadurch wurde diese beschädigt, die Polizei traf den Mann vor Ort an und fertigte eine Strafanzeige. (lubo)

