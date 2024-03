Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Brand in Konditorei - Polizei sucht Zeugen

Preußisch Oldendorf (ots)

(AB) Wegen eines Brandes sind die Kräfte von Polizei und Feuerwehr am Sonntagmorgen in die Hartenkampstraße nach Bad Holzhausen ausgerückt. Verletzt wurde nach Erkenntnissen der Polizei glücklicherweise niemand.

Aufmerksame Anwohner entdecken die Flammen in den frühen Morgenstunden und nahmen Geräusche von zersplitterten Fensterscheiben wahr. Gegen 6.15 Uhr erhielten die Beamten Kenntnis von dem Feuer in dem zweistöckigen Gebäude, in dem eine Konditorei und ein Café betrieben werden. Nach Eintreffen der alarmierten Feuerwehr wurde das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht. Ein Übertreten der Flammen auf weitere Gebäudeteile konnte so verhindert werden. Zwei Hausbewohner (79, 86) verließen rechtzeitig unversehrt ihre Wohnung. Der Brandort wurde von der Polizei beschlagnahmt. Bei den bisherigen Ermittlungen ergaben sich Verdachtsmomente einer vorsätzlichen Brandlegung. Nach Auswertung erster Spuren, verschafften sich Unbekannte offenbar zunächst über den rückwärtigen Bereich des Gebäudes Zutritt zu den Räumlichkeiten. Der Verkaufsraum wurde mutmaßlich nach Wertgegenständen durchsucht. Anschließend, so die Erkenntnisse, entzündeten die Kriminellen das Feuer.

Wer zur Tatzeit oder auch davor verdächtige Beobachtungen rund um den Tatort gemacht hat, meldet sich bitte unter der Rufnummer (0571) 8866-0 bei der Polizei Minden-Lübbecke.

