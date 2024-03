Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Auf frischer Tat ertappt

Petershagen (ots)

(SN) Wegen eines Einbruchs in ein Wohngebäude wurden die Beamten am Samstagabend zur Straße "Grüner Ring" nach Lahde an ein Mehrfamilienhaus gerufen.

Zuvor hatte ein Bewohner die Beamten informiert, dass er gegen 19.20 Uhr auf eine fremde Person in seiner Wohnung aufmerksam geworden sei. Daraufhin verständigte der junge Mann die Polizei. Eintreffende Polizisten umstellten das Haus und trafen schließlich auf den vermeintlichen Einbrecher (49), als der die Örtlichkeit verlassen wollte. Aufgefundenes mutmaßliches Tatwerkzeug wurde durch die Gesetzeshüter sichergestellt.

Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und ins Polizeigewahrsam nach Minden gebracht. Dort verbrachte der 49-Jährige die folgenden Stunden, bevor er am Samstagvormittag nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in Absprache mit der Staatsanwaltschaft auf freien Fuß gesetzt wurde.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell