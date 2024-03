POL-MI: Mutmaßlicher Autodieb geht in Haft

Petershagen (ots) - (SN) Im Rahmen von Verkehrsüberwachungen haben Beamte der Polizeiwachen Petershagen und Minden am vergangenen Dienstag die Geschwindigkeit zahlreicher Fahrzeuge überprüft. Bei den Kontrollen am Petershäger Gymnasium und an der L 770 stellten die Polizisten insgesamt 43 Fahrzeuge fest, deren Fahrer zu schnell unterwegs gewesen waren. Hinzu kamen drei Gurt- und vier Vorfahrtsverstöße. Im Detail ...

mehr