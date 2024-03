Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Motorradfahrer nach Unfall schwer verletzt

Hüllhorst (ots)

(AB) Zu einer Kollision zwischen einer landwirtschaftlichen Zugmaschine und einem Leichtkraftrad kam es am Samstagnachmittag im Ortsteil Ahlsen-Reineberg. Hierbei wurde der Kradfahrer (16) schwer verletzt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr der 33-jährige Traktor-Fahrer gegen 16.30 Uhr die Ahlsener Straße (L773) von der B 239 kommend in Richtung Holsen. Auf Höhe der Einmündung "Am Reineberg" beabsichtigte dieser nach links abzubiegen. Zeitgleich war der Jugendliche aus Preußisch Oldendorf mit seinem Zweirad in selber Richtung hinter der Zugmaschine unterwegs, als er zum Überholen ansetzte. Hierbei kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Infolgedessen stürzte der Biker auf den Asphalt und verletzte sich schwer. Ersthelfer kümmerten sich bis zum Eintreffen einer Rettungswagenbesatzung um den Verunfallten. Während der Traktor-Fahrer aus Lübbecke unverletzt blieb, wurde der 16-Jährige in das Krankenhaus nach Lübbecke gebracht.

Das schwerbeschädigte Leichtkraftrad musste abgeschleppt werden. Die Ahlsener Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme bis 19 Uhr gesperrt. Der Verkehr wurde abgeleitet.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell