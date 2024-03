POL-MI: Zigarettenautomat gesprengt - Polizei sucht Zeugen

Lübbecke (ots) - (AB) Zu einem Einbruch in ein Wohnhaus am Jockweg ist es in der Zeit von Mittwochnachmittag bis Donnerstagmittag gekommen. Die Polizei sucht nach Zeugen. Der Einbruch war am Donnerstag gegen 12 Uhr bemerkt worden. Die daraufhin verständigten Polizeibeamten stellten fest, dass der Einstieg in das im Gewerbegebiet gelegene Einfamilienhaus über ein gewaltsam geöffnetes Fenster erfolgte. Zuvor war ...

