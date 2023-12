Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Unfälle, Geburtshelfer in Uniform, Polizeibeamte verletzt, auf dem Neckar gesurft

Reutlingen (ots)

Pliezhausen (RT): Unfall im Kreisverkehr

Zum Glück unverletzt blieben die Insassen zweier Fahrzeuge, welche am Mittwochabend, um 22 Uhr, einen Unfall im Kreisverkehr Bachenbergstraße in Pliezhausen hatten. Der 60-jährige Lenker eines Renault übersah beim Einfahren in den Kreisverkehr die dort bereits ordnungsgemäß, in Richtung Gniebel, fahrende 49-jährige Lenkerin eines BMW. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Der Pkw Renault war nicht mehr fahrbereit und musste von einem Abschleppdienst vom Ort verbracht werden.

Metzingen (RT): Diebstahl aus Outlet-Store - Zeugenaufruf

Diebesgut in bislang unbekannter Höhe ist bei einem Diebstahl eines bislang unbekannten Täters gegen 17.45 Uhr in Metzingen am Lindenplatz entwendet worden. Der Täter steckte mehrere Kleidungsstücke in einen mitgeführten Rucksack und verließ einen Outlet-Store. Bei dem Diebstahl wurde der Täter von einem Ladendetektiv beobachtet. Dieser verfolgte den Mann und konnte ihm den Rucksack mit dem Diebesgut wieder abnehmen. Der Täter konnte sich aber von dem 49-jährigen Ladendetektiv losreißen und verletzte diesen hierbei leicht an der Hand. Der Täter rannte in Richtung Martinskirche davon. Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben: 25-35 Jahre alt, schlanke Figur, ca. 185 bis 195 cm groß, dunkler Teint, bekleidet mit dunkelblauer Winterjacke, Jeans, grauer Wollmütze und weißen Schuhen. Zeugen, die Hinweise auf den unbekannten Täter geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Metzingen unter Tel. 07123/9240 in Verbindung zu setzen.

Neuhausen/F. (ES): Polizei eskortiert Frau mit Wehen in die Klinik

Am späten Mittwochabend wurde in Neuhausen eine Streife des Polizeireviers Filderstadt während der Streifenfahrt von einem Autofahrer in der Kirchstraße angesprochen und um Hilfe gebeten. Seine hochschwangere Frau befinde sich mit Wehen, welche nun bereits in kurzen, regelmäßigen Abständen auftraten, auf dem Beifahrersitz. Nach kurzer telefonischer Rücksprache mit der vorgesehenen Geburtsklinik, wurden im Anschluss die werdenden Eltern dorthin mit Blaulicht eskortiert. Beim Eintreffen wartete bereits das Personal an der Einfahrt der Notaufnahme auf sie. Die Klinik teilte auf Nachfrage in den frühen Morgenstunden mit, dass der neue Erdenbewohner bislang doch noch nicht bereit dazu war, so schnell das Licht der Welt erblicken zu wollen.

Nürtingen (ES): Zwei leicht verletzte Polizeibeamte nach Widerstand

Zu einem Widerstand mit zwei verletzten Polizeibeamten kam es am Mittwochvormittag in einem Geschäft in der Plochinger Straße. Gegen 10.30 Uhr wurde die Streifenbesatzung auf einen 36-Jährigen aufmerksam, gegen den ein Haftbefehl bestand. Gegen die anschließende Festnahme wehrte sich der Mann, weshalb er zu Boden gebracht werden musste. Bei dem entstehenden Gerangel, bei dem auch ein Regal umstürzte, wurden ein 44-jähriger Polizeibeamter und sein 41-jähriger Kollege derzeitigen Erkenntnissen zufolge leicht verletzt. Der 44-Jährige wurde vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt. Beide konnten ihren Dienst fortsetzen. Der festgenommene 36-Jährige wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Filderstadt (ES): Hinten aufgefahren

Ein derzeitigen Erkenntnissen nach leicht verletzter Autofahrer ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochnachmittag auf der B 27 zugetragen hat. Ein 24-jähriger Lenker einer A-Klasse befuhr gegen 15.10 Uhr die Bundesstraße in Richtung Tübingen, als er beim Wechsel von der linken auf die rechte Fahrspur in das Heck des VW Touran des 57-Jährigen krachte. Dieser wurde nach medizinischer Behandlung und Versorgung durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Sachschaden wird in Summe auf circa 6.000 Euro geschätzt.

Rottenburg am Neckar (TÜ): Auf Holzpalette im Neckar gesurft

Mehrere Passanten haben dem Ordnungsamt der Stadt Rottenburg am Mittwochmittag gegen 12.45 Uhr einen Surfer auf dem Neckar mitgeteilt. Die Polizeibeamten konnten daraufhin tatsächlich einen Surfer auf dem Neckar im Bereich der Oberen Brücke antreffen. Dieser hatte ein langes Seil am Brückengeländer befestigt und surfte auf einer Holzpalette im Neckar. Im anschließenden Gespräch wurde der 24-jährige Surfer auf die Gefährlichkeit der derzeit bestehenden Strömung erläutert, wodurch er seine weiteren Wasseraktivitäten einstellte.

Geislingen (ZAK): Fahrradfahrer gestürzt

Ein Fahrfehler könnte den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Mittwochnachmittag auf der Stauffenbergstraße ereignet hat. Ein 14-Jähriger befuhr gegen 16.40 Uhr mit seinem Mountainbike die Fußgängertreppe zwischen der Stauffenberg- und der Goethestraße, wobei er alleinbeteiligt zu Fall kam. Mit einem Rettungshubschrauber wurde der derzeitigen Erkenntnissen nach Leichtverletzte anschließend zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Am Fahrrad entstand augenscheinlich lediglich geringfügiger Sachschaden.

Balingen-Frommern (ZAK): Von der Fahrbahn abgekommen und abgehauen

Ein Gesamtsachschaden in Höhe von ungefähr 6.500 Euro ist in der Nacht zum Donnerstag in Frommern entstanden. Gegen 1.30 Uhr fuhr ein 33-jähriger Fahrer eines Seat Ibiza auf der Dettenhaldenstraße in Richtung Ortsmitte Frommern. Im Bereich der Hausnummer 64 kam er vermutlich aufgrund seines Alkoholeinflusses auf dem geraden Straßenverlauf nach links von der Straße ab und kollidierte mit einer Beeteinfassung. Ohne sich um einen entstandenen Sachschaden zu kümmern, setzte der 33-Jährige seine Fahrt fort. Im Bereich der Hausnummer 69 kollidierte er mit einem ordnungsgemäß am rechten Straßenrand geparkten Pkw. Hier wurde die Radaufhängung des Seat Ibiza so stark beschädigt, dass das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Der 33-Jährige selber blieb in seinem Pkw sitzen und konnte schlafend von den eingesetzten Polizeibeamten angetroffen werden. Aufgrund seiner Alkoholisierung wurde bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

