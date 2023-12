Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbrüche; Steinewerfer; Auseinandersetzung

Reutlingen (ots)

Unfall mit verletzter Jugendlicher

Leichte Verletzungen hat sich eine Jugendliche bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in Reutlingen zugezogen. Eine 41-Jährige befuhr gegen 14.50 Uhr mit einem Mercedes-Benz die rechte Fahrspur der Gutenbergstraße. Beim Wechseln auf den linken Fahrstreifen übersah sie vermutlich aus Unachtsamkeit die 17-jährige Jugendliche, die dort mit ihrem Moped der Marke Honda unterwegs war. Durch die Kollision mit dem Pkw stürzte die Zweiradlenkerin auf die Fahrbahn und verletzte sich. Sie wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. An dem Moped war ein Schaden in Höhe von zirka 400 Euro entstanden. (ms)

Reutlingen (RT): In Jugendhaus eingebrochen

In ein Jugendhaus in der Straße Im Wiesaztal in Bronnweiler ist in der Zeit von Montag, 11.10 Uhr, bis Dienstag, 10.45 Uhr, eingebrochen worden. Über ein aufgehebeltes Fenster gelangte der Unbekannte ins Gebäude und durchwühlte im Anschluss sämtliche Schränke in den Räumlichkeiten. Ersten Erkenntnissen nach musste der Einbrecher ohne Diebesgut von dannen ziehen. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf zirka 800 Euro. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Metzingen (RT): Steinewerfer unterwegs (Zeugenaufruf)

Ein Schaden in Höhe von etwa 800 Euro hat ein bislang unbekannter Steinewerfer am Dienstagnachmittag in Metzingen angerichtet. Ein 57-Jähriger war kurz vor 16.30 Uhr mit einem Opel auf der Hexham-Allee unterwegs. Ein Unbekannter warf in diesem Moment einen Stein von der Neugreuthstraße aus auf die darunter hindurchführende Nordtangente und traf das Fahrzeug. Hierdurch zersplitterte die Frontscheibe des Pkw. Glücklicherweise war der Fahrer außer einem gehörigen Schrecken unverletzt geblieben. Eine Fahndung nach dem Steinewerfer blieb erfolglos. Das Polizeirevier Metzingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07123/924-0 um sachdienliche Hinweise. (ms)

Esslingen (ES): In Tierheim eingebrochen

In ein Tierheim im Nymphaeaweg ist ein Unbekannter im Zeitraum von Montag auf Dienstag eingebrochen. Zwischen 8.30 Uhr und sieben Uhr gelangte der Einbrecher über ein Fenster gewaltsam in die Räumlichkeiten, die er in der Folge durchsuchte. Mit seiner Beute zog er daraufhin unerkannt von dannen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 400 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (jp)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Kollision beim Abbiegen

Zur einer Kollision zweier Autos ist es am Dienstagvormittag auf der Flughafenstraße gekommen. Gegen 11.50 Uhr war dort ein 35 Jahre alter Mann mit einem BMW in Richtung Filderstadt unterwegs und wollte nach links zur Autobahnbrücke in Richtung L 1192 abbiegen. Im Kreuzungsbereich stieß der BMW daraufhin mit dem entgegenkommenden Audi einer 51-Jährigen zusammen. Die Kreuzung musste in der Folge voll gesperrt werden. Beide Personen wurden vom Rettungsdienst zur genaueren Untersuchung in eine Klinik gebracht. Ihre Pkw, an denen jeweils wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein dürfte, mussten abgeschleppt werden. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. Gegen 13.15 Uhr konnte die Kreuzung wieder für den Verkehr freigegeben werden. (mr)

Kirchheim/Teck (ES): Heftig aufgefahren

Zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im Berufsverkehr hat ein Verkehrsunfall geführt, der sich am Dienstagnachmittag auf der B 297 ereignet hat. Eine 20-Jährige war gegen 17.30 Uhr mit ihrem Suzuki Grand Vitara auf der Bundesstraße von Reudern herkommend, in Richtung Kirchheim unterwegs. Zu spät erkannte sie, dass sich an der roten Ampel an der Autobahnzufahrt ein Rückstau gebildet hatte und eine vorausfahrende, 20 Jahre alte Fahrerin eines Audi A3 bremsen und anhalten musste. Sie krachte mit so großer Wucht ins Heck des Audi, dass dieser auf einen davorstehenden Opel Meriva einer 50-Jährigen aufgeschoben wurde. Während die Unfallverursacherin und die Fahrerin des Audi unverletzt blieben, wurde die Opel-Fahrerin leicht verletzt. Sie konnte von der Besatzung eines hinzugezogenen Rettungswagens vor Ort behandelt werden. Ein Transport ins Krankenhaus war nicht notwendig. Der Suzuki war nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er von einem Abschleppdienst geborgen werden musste. Der Sachschaden an den drei Autos wird auf insgesamt etwa 20.000 Euro geschätzt. (cw)

Neckartenzlingen (ES): Jugendlicher bei Unfall verletzt

Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes hat ein Jugendlicher bei einem Verkehrsunfall am späten Dienstagnachmittag in Neckartenzlingen erlitten. Ein 82-Jähriger war kurz nach 17.30 Uhr mit einem Seat auf der Karlstraße von der Ortsmitte herkommend unterwegs. Beim Rechtsabbiegen auf den Parkplatz eines Discounters übersah der Senior einen 14 Jahre alten Radfahrer, der auf dem Gehweg mit seinem Pedelec in Richtung Ortsmitte fuhr. Durch die Kollision mit dem Pkw stürzte der Radler zu Boden und verletzte sich. Er wurde mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf zirka 2.200 Euro. (ms)

Nürtingen (ES): Mehrere Unfälle auf der L1205

Gleich zwei Unfälle haben sich am Dienstag auf der L1205 ereignet. Ein 22-Jähriger war gegen 11.10 Uhr mit einem Street Scooter auf der Landesstraße von Oberensingen kommend in Richtung Wolfschlugen unterwegs, als er kurz vor Hardt möglicherweise aufgrund eines medizinischen Notfalls mit dem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn abkam. Nach mehreren Metern in der Böschung kam das Zustellfahrzeug auf der Straße zum Stehen. Der Rettungsdienst brachte den 22-Jährigen nach notärztlicher Erstversorgung in ein Krankenhaus. Das Fahrzeug wurde mit einem Schaden von rund 5.000 Euro abgeschleppt. Im Zuge der Unfallaufnahme musste die Straße bis etwa 12.20 Uhr gesperrt werden. In der Folge staute sich der Verkehr. Gegen 12.15 Uhr wollte ein 71-Jähriger, der sich mit seiner Mercedes E-Klasse aus Richtung Oberensingen kommend im Rückstau befand, im Bereich der Einmündung mit der Grötzinger Straße wenden. Dabei übersah er offenbar die Mercedes B-Klasse einer 57-Jährigen, die bereits gewendet hatte und die L1205 in Richtung Oberensingen befuhr. Durch den Zusammenstoß erlitt die 57-Jährige nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit. (rd)

Plochingen (ES): Bei Auseinandersetzung schwer verletzt

Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt der Polizeiposten Plochingen gegen einen 19-Jährigen, der am Dienstagabend einen 18 Jahre alten Bekannten nach ersten Erkenntnissen schwer verletzt haben soll. Zwischen den beiden Männern soll es gegen 21.30 Uhr in der Wilhelmstraße zunächst zu einem Streit gekommen sein, der in eine Auseinandersetzung mündete. Dabei soll der Ältere seinen Kontrahenten mutmaßlich mit einem Messer verletzt haben und Zeugenangaben zufolge anschließend geflüchtet sein. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten nach notärztlicher Erstversorgung in ein Krankenhaus. Der leichtverletzte Tatverdächtige, der aufgrund seiner Verletzung den Rettungsdienst gerufen hatte, konnte wenig später im Bereich eines Spielplatzes in der Panoramastraße angetroffen und in der Folge vorläufig festgenommen werden. In unmittelbarer Nähe des Mannes fanden die Beamten ein Messer, das sichergestellt wurde. Der 19-Jährige wurde zur Durchführung der erforderlichen Maßnahmen zum Polizeirevier gebracht. Bis er sich gegebenenfalls vor Gericht verantworten muss, befindet sich der Heranwachsende auf freiem Fuß. (rd)

Albstadt (ZAK): Kind verletzt und davongefahren (Zeugenaufruf)

Ein bislang unbekannter Pkw-Lenker hat am späten Dienstagnachmittag in Tailfingen ein kleines Mädchen angefahren und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Der Unbekannte war kurz vor 17.30 Uhr mit einem schwarzen Pkw auf der Martin-Luther-Straße von der Goethestraße herkommend unterwegs. Zwischen der Untere Bachstraße und der Erich-Kästner-Straße überquerte ein neun Jahre altes Mädchen die Straße und wurde von dem Fahrzeug erfasst. Ohne sich um das Kind zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher im Anschluss geradeaus auf der Martin-Luther-Straße weiter. Ersten Erkenntnissen nach wurde das Auto von einem Mann gefahren, der zum Unfallzeitpunkt sein Handy betätigte. Das Kind musste im Anschluss mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht und ärztlich versorgt werden. Das Polizeirevier Albstadt bittet unter Telefon 07432/955-0 um Hinweise zu dem gesuchten Fahrzeug. (ms)

Albstadt (ZAK): Fußgänger und Kind bei Unfall verletzt

Zwei Fußgänger, darunter ein Kind, sind bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in Ebingen zum Teil schwer verletzt worden. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge war ein 19-Jähriger mit einem Audi gegen 16.50 Uhr auf der Poststraße in Richtung Untere Vorstadt unterwegs. Auf Höhe des Bahnhofsgeländes überquerte ein von der Innenstadt kommender, 51 Jahre alter Fußgänger mit einer Fünfjährigen an der Hand die Straße. Der Mann wurde vom Pkw frontal erfasst, von der Windschutzscheibe abgewiesen und zu Boden geworfen. Dabei erlitt er schwere Verletzungen. Das Kind wurde vom Fahrzeug nicht erfasst, stürzte jedoch ebenfalls auf den Asphalt und wurde augenscheinlich leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte beide Personen in eine Klinik. (mr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell