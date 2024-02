Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall in Cuxhaven - Geschädigter Fahrzeugführer gesucht (Lichtbild in der Anlage)

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am heutigen Freitagmorgen (16.02.2024) kam es gegen 08:15 Uhr in der Straße Kleine Hardewiek zu einem Verkehrsunfall. Ein 25-jähriger Cuxhavener wollte mit seinem PKW zwischem einem geparken PKW und einem LKW der Müllabfuhr vorbeifahren und kollidierte hierbei mit beiden Fahrzeugen. Hierbei entstand an allen Fahrzeugen Sachschaden.

Noch vor Eintreffen der Polizei entfernte sich der Fahrzeugführer des geschädigten PKW in einem unbemerkten Moment. Die Mitarbeitenden der Müllabfuhr hatten vorher den Schaden am PKW fotografiert, jedoch ohne amtliches Kennzeichen. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen dunklen VW, möglicherweise ein Golf oder Touran. Der unbekannte Fahrzeugführer wird gebeten sich bei der Polizei Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden.

