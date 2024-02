Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall in Hagen - zwei Personen leicht verletzt - hoher Sachschaden

Cuxhaven (ots)

Hagen im Bremischen. Am gestrigen Donnerstag (15.02.2024) kam es gegen 11:00 Uhr auf der Straße Amtsdamm in Hagen zu einem Verkehrsunfall. Eine 46-jährige Hagenerin wollte mit ihrem PKW nach links in die Straße Döhrenacker abbiegen. Ein 39-jähriger Hagener hielt mit seinem PKW hinter der Frau. Ein 19-jähriger Bremerhavener erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den PKW des Hageners auf. Dessen PKW wurde auf den vordersten PKW geschoben.

Durch den Unfall wurden die 46-jährige Hagenerin, der 39-jähriger Hagener und dessen 21-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Alle PKW waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 15.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell