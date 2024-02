POL-CUX: Junger Fahrzeugführer verursacht mit hochmotorisiertem Fahrzeug Verkehrsunfall im Wesertunnel - mehrstündige Sperrung

Cuxhaven (ots) - Cuxhaven. Am Dienstag (13.02.2024) kam es in den Abendstunden zu einem Brandausbruch in einem Keller eines Mehrparteienhauses in der Küddowstraße in Cuxhaven (wir berichteten). Hierbei wurde eine Person leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 5.000 Euro. Die Ermittlungen ergaben nun ...

mehr