Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses in Cuxhaven - Ermittlungen deuten auf Brandstiftung

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am Dienstag (13.02.2024) kam es in den Abendstunden zu einem Brandausbruch in einem Keller eines Mehrparteienhauses in der Küddowstraße in Cuxhaven (wir berichteten). Hierbei wurde eine Person leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 5.000 Euro. Die Ermittlungen ergaben nun Hinweise darauf, dass der Brand durch menschliches Fehlverhalten entstanden ist. Die Polizei hat daher Ermittlungen wegen einer schweren Brandstiftung eingeleitet, welche weiter andauern.

