Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Brand im Keller eines Mehrparteienhauses in Cuxhaven - eine Person leicht verletzt

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am gestrigen Dienstagabend (13.02.2024) kam es gegen 21:30 Uhr aus bislang unbekannten Gründen zu einem Brandausbruch in einem Kellerabteil eines Mehrparteienhauses in der Küddowstraße. Alle Bewohnerinnen und Bewohner konnten sich eigenständig in Sicherheit begeben. Eine Person erlitt durch die starke Rauchentwicklung leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung liegen nicht vor. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Es entstanden Sachschäden in Höhe von ca. 5.000 Euro. Das Gebäude ist uneingeschränkt bewohnbar.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell