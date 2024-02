Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Einbruch in Drangstedter Grundschule am Wochenende - Zeugen gesucht

Cuxhaven (ots)

Geestland/Drangstedt. In der Zeit von Samstag (10.02.2024) - 13:00 Uhr bis Sonntag (11.02.2024)- 22:00 Uhr drangen bislang unbekannte Täter in das Gebäude der Grundschule Drangstedt in der Elmloher Straße ein. Entwendet wurde hierbei eine geringe Menge Bargeld und mehrere vorgefundene EC-Karten. Die entwendeten EC-Karten wurden im Anschluss genutzt, um Abbuchungen in geringe Höhe an verschiedenen Orten durchzuführen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Geestland (Telefon 04743 9280) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell