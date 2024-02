Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Fundfahrrad in Langen (Lichtbild in der Anlage) - Eigentümer gesucht

Cuxhaven (ots)

Geestland. Am Sonntag den 11.02.2024 wurde gegen 17:00 Uhr in der Debstedter Straße in Langen ein Fahrrad aufgefunden. Da nicht auszuschließen ist, dass dieses zuvor entwendet wurde, bittet die Polizei um Mithilfe.

Sichergestellt wurde ein Mountainbike des Herstellers MIFA AG (Zündapp), Modell Blue 5.0 in der Farbe Schwarz. Der Eigentümer bzw. die Eigentümerin des Fahrrades wird gebeten, sich bei der Polizei in Geestland zu melden. Am Fahrrad befindet sich ein verschlossenes Spiralkabelschloss. Weitere Hinweise können unter Telefon 04743 9280 gegeben werden.

