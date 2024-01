Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Unbekannter begeht Diebstahl

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Titisee-Neustadt]

Im Zeitraum vom 27.01.2024, 21:30 Uhr, und dem 28.01.2024, 10:00 Uhr, wurde in Titisee-Neustadt vor einem Café in der Freiburger Straße ein Werbeaufsteller in Form einer Eistüte von einem bislang unbekannten Täter entwendet. Der Werbeaufsteller hat einen Wert von ca. 600 EURO. Hinweise auf den Täter liegen nicht vor.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich beim Polizeirevier Titisee-Neustadt unter der Telefonnummer 07651/93360 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell