Freiburg (ots) - Am Freitag, 26.01.2024, kurz nach 13:00 Uhr, kam es in der Schaffhauser Straße in WT-Tiengen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Bus und zwei Autos. In Höhe der Einmündung Detzelner Straße war ein in Richtung Tiengen-Stadtmitte fahrender 68 Jahre alter SUV-Fahrer nach links gekommen. Ein ...

