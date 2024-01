Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Unfall mit Bus und zwei Autos - drei Schwerverletzte - Rettungshubschrauber im Einsatz

Am Freitag, 26.01.2024, kurz nach 13:00 Uhr, kam es in der Schaffhauser Straße in WT-Tiengen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Bus und zwei Autos. In Höhe der Einmündung Detzelner Straße war ein in Richtung Tiengen-Stadtmitte fahrender 68 Jahre alter SUV-Fahrer nach links gekommen. Ein entgegenkommender und auf der Abbiegespur befindlicher Bus-Fahrer versuchte noch, nach links ausweichen. Dennoch kam es zum Kontakt zwischen dem SUV und dem Heck des Busses. Der SUV wurde in der Folge abgewiesen und prallte mit etwa halbseitiger Überdeckung frontal gegen einen in Richtung Lauchringen fahrenden Audi. Im VW verletzte sich der Fahrer schwer wie auch zwei Insassen im Audi. Alle drei wurden durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Eine Verlegung erfolgte per Rettungshubschrauber. Der Linienbus hatte Leerfahrt. Der Bus-Fahrer blieb unversehrt. Der Sachschaden an diesem liegt bei rund 25000 Euro. Beide Autos wurden schwer beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Hier dürfte sich der Sachschaden auf rund 70000 Euro belaufen. Derzeit läuft die Bergung und die Fahrbahn wird gereinigt (Stand 15:00 Uhr). Zeitweise war die Straße komplett gesperrt. Es kam und kommt zu starken Verkehrsbehinderungen.

