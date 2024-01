Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Unfallflucht im Lettenweg - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 25.01.2024, in dem Zeitraum zwischen 11.00 Uhr bis 16.30 Uhr, wurde ein weißer VW Polo, nach Sachlage von einem Zweirad, hinten links beschädigt. Der VW Polo stand im Lettenweg, in Höhe des Friedhofes Wyhlen, auf einem unbefestigten Streifen neben der Fahrbahn. Am VW entstand ein Schaden von etwa 500 Euro.

Der Polizeiposten Grenzach-Wyhlen, Telefon 07624 98900, sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem Verursacher geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell