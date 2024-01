Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Einbruch in Schule - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

In der Nacht auf Donnerstag, 25.01.2024, haben Einbrecher eine Schule in der Gurtweiler Straße in WT-Waldshut heimgesucht. Über den Schulhof waren der oder die Tatverdächtigen in die Büroräume im Erdgeschoss der Schule gewaltsam eingedrungen. Im Innern wurde mehrere verschlossene Schränke und Rollcontainer aufgebrochen. Dabei fiel der Täterschaft Bargeld in die Hände. Der angerichtete Sachschaden an Gebäude und Inventar von rund 5000 Euro liegt allerdings um ein vielfaches höher als der Wert des Stehlgutes. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Waldshut-Tiengen, Tel. 07751 8316-0, entgegen.

