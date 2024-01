Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Container brennt beim Sportplatz in Binzgen

Freiburg (ots)

Ein Container hat am Donnerstagmittag, 25.01.2024, gegen 16:00 Uhr, beim Sportplatz in der Langmattstraße in Laufenburg-Binzgen gebrannt. Die angerückte Feuerwehr löschte das Feuer. Der fest installierte Schiffscontainer dient dort als Lagerraum. Der Sachschaden liegt bei mehreren tausend Euro. Der Polizeiposten Laufenburg hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

