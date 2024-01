Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lkr. Emmendingen - Sexau: Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Lkr. Emmendingen - Sexau: Bislang unbekannte Täter drangen am 25.01.2024 im Zeitraum zwischen 11:30 Uhr und 16:45 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Dorfstraße ein und entwendeten Bargeld. Der entstandene Schaden kann bislang noch nicht beziffert werden.

Das Kriminalkommissariat Emmendingen (Tel. 07641-582-0) hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder weitere Hinweise geben können.

js

