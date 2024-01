POL-FR: Emmendingen: Fahndungs- und Verkehrskontrollen im Stadtgebiet

Freiburg (ots) - Im Zeitraum von Mittwoch, 24.01.2024, 18:00 Uhr, auf Donnerstag, 25.01.2024, 07:00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter einen auf dem Gelände einer Firma in der Ersteiner Straße in Endingen abgestellten weißen Wohnwagen der Marke "LMC", Typ "Mün Vivo 480 D" mit Emmendinger Kennzeichen. Der Wohnwagen weist einen auffälligen Schaden (Eindellung) hinten rechts, etwa in Kopfhöhe auf. Der ...

mehr