Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Junger Mann an Fußgängerampel angefahren - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Beim Überqueren einer vermeintlich grünen Fußgängerampel wurde am Donnerstag, 25.01.2024 gegen 06.30 Uhr ein 19 Jahre alter Mann von einem unbekannten Fahrzeug angefahren. Das Fahrzeug war zuvor auf der Wiesleter Straße aus Wieslet kommend in Enkenstein unterwegs. Vor der Abzweigung in Richtung Hausen überquerte der 19-Jährige die Fußgängerampel. Der kommende dunkle/ schwarze Kompaktwagen missachtete nach Sachlage vermutlich die rote Ampel und kollidierte mit dem Fußgänger. Im Anschluss verließ der unbekannte Pkw die Unfallörtlichkeit in Richtung Hausen. Der 19-Jährige erlitt Prellungen und begab sich eigenständig ins Krankenhaus. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) bittet Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Kompaktwagen machen können, sich zu melden.

md/tb

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell