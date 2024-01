Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Lkw beschädigt Verkehrsinsel auf der Kolpingbrücke und flüchtet - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Am Donnerstagmittag, 25.01.2024, hat ein Lkw beim Wenden auf der Kolpingbrücke in WT-Waldshut eine Verkehrsinsel beschädigt und ist anschließend geflüchtet. Gegen 17:00 Uhr wurden dort mehrere beschädigten Schilder und Warnbaken durch eine vorbeifahrende Polizeistreife entdeckt. Nach der Spurenlage war ein Lkw mit Anhänger von der B 34/Eisenbahnstraße kommend die Auffahrrampe zur Brücke hinaufgefahren, um oben auf der Brücke in einem Linksbogen wieder zu B 34 zu gelangen. Dabei geriet das Fahrzeug auf die Verkehrsinsel und überfuhr mehrere Schilder. Der Unfall dürfte in den Mittagsstunden passiert sein. Auf Zeugenhinweise hofft das Polizeirevier Waldshut-Tiengen, Tel. 07751 8316-0.

