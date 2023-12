Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Hauptzollamt, Bundespolizeiinspektion Stuttgart und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mehrere Verstöße bei gemeinsamen Kontrollen im Bereich Hauptbahnhof

Stuttgart-Stadtgebiet (ots)

Beamte des Zolls, der Bundespolizei sowie des Polizeipräsidiums Stuttgart haben am Dienstag (12.12.2023) im Bereich des Hauptbahnhofs Personenkontrollen durchgeführt. Die Beamten kontrollierten in der Zeit von 10.30 Uhr bis 17.00 Uhr über 130 Personen am Hauptbahnhof, der näheren Umgebung sowie in den Öffentlichen Verkehrsmitteln. Der Schwerpunkt lag hier in der Bekämpfung der Kriminalität im Zusammenhang mit Rohheits-, Eigentums- und Betäubungsmitteldelikten. Neben sieben Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz, stellten die Beamten weitere neun Straftaten, unter anderem wegen Hehlerei, Unterschlagung und Leistungserschleichung, fest. Im Rahmen der Personenkontrollen beschlagnahmten die Beamten zwei Hunde aus tierschutzrechtlichen Gründen und stellten zusätzlich ein Messer sicher. Die jeweiligen Betroffenen müssen mit entsprechenden Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren rechnen.

