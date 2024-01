Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Defekter Lkw-Anhänger einfach auf Bundesstraße abgestellt

Freiburg (ots)

Wegen eines Radverlustes kuppelte am Donnerstag, 25.01.2024, gegen 08.40 Uhr, ein Fahrzeugführer eines Lastkraftwagens seinen fahrunfähigen Anhänger auf der Bundesstraße 317, im Bereich des "Hauinger Troges", ab und ließ diesen einfach auf der Bundesstraße stehen. Immerhin wurde die Gefahrenstelle mittels eines Warndreiecks abgesichert. Der Fahrzeugführer oder ein anderer Verantwortlicher ward fortan nicht mehr gesehen. Der Pannenanhänger führte zu einer dementsprechenden Verkehrsbeeinträchtigung, was zur Folge hatte, dass die Polizei stellenweise verkehrslenkende Maßnahmen durchführen musste. Die Straßenmeisterei konnte den Anhänger notdürftig in Stand setzen, sodass dieser gegen 11.00 Uhr im Gewerbegebiet "Entenbad" abgestellt werden konnte. Ursächlich für den Radverlust könnte eine massive Überladung des Anhängers mit Bauschutt gewesen sein. Um eine Weiterfahrt zu verhindern wurde das Zugmaul vom Anhänger abmontiert. Der Polizei ist bislang nicht bekannt, ob es durch die Abstellsituation des Anhängers zu Gefährdungen im Straßenverkehr kam. Eventuell geschädigte Verkehrsteilnehmer mögen sich bitte mit dem Polizeirevier Lörrach, Telefon 07621 176-0, in Verbindung setzen.

