POL-OB: Wohnungseinbruchsradar für Oberhausen

In der vergangenen Woche (08.09. bis 14.09.) wurden insgesamt neun Wohnungseinbrüche angezeigt. Nur zwei dieser Taten scheiterten an technisch gut gesicherten Fenstern und Türen oder wachsamen Nachbarn, die sofort die 110 wählten.

In einem Fall am Freitagabend (08.09.) verschaffte sich ein unbekannter Täter zunächst Zugang in das Treppenhaus eines Hauses in Oberhausen-Buschhausen und hebelte anschließend die Wohnungstür des Geschädigten auf. Dabei wurde das Schließblech herausgebrochen. Schränke im Wohnzimmer und das Schlafzimmer wurden durchwühlt. Mehrere Gegenstände wurden durch den Einbrecher entwendet. Bei Betreten der Wohnung traf der Geschädigte auf den unbekannten Täter, welcher anschließend in unbekannte Richtung flüchtete.

