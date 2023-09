POL-OB: Premiere: Pedelec-Training für Seniorinnen und Senioren

Polizeipräsidium Oberhausen

"Das war mir überhaupt nicht bewusst!", hörte man an diesem Nachmittag häufig. Beim ersten Pedelec-Training speziell für Seniorinnen und Senioren am Dienstag (12.09.) in Oberhausen legten sich Polizeihauptkommissarin Melanie Birr und Polizeioberkommissar Kai Schürings kräftig ins Zeug. Im zunächst theoretischen Teil berichteten die Teilnehmer (auch) über ihre eigenen Erfahrungen im Straßenverkehr. "Wenn man durch Klingeln auf sich aufmerksam macht, reagieren Passanten manchmal ungehalten - andere, wenn man eben nicht klingelt", berichtete ein Teilnehmer. "Gegenseitige Rücksichtnahme ist ein essentieller Baustein für das Miteinander im Straßenverkehr - da kann ein einfaches Danke nach dem Platzmachen schon helfen", so Melanie Birr. Nach dem theoretischen, aber auch kurzweiligen Teil, ging es raus zum Parkour.

Ein lautes Jaulen schallte zu Beginn durch den Innenhof an der Duisburger Straße! Die Vorderrad-Bremse eines Teilnehmers meldete sich lautstark. Nach kurzer Inspektion stellte Kai Schürings fest, dass der Senior mit seinem Pedelec eine Gefahr für sich und andere im Straßenverkehr werden kann: Die Scheibenbremse verfügte nur noch um etwa 15 Prozent Bremsleistung! Da war er wieder, der Satz: "Das war mir überhaupt nicht bewusst!"

Nach einem vorläufigen Richten der Bremse mit dem Verweis den Zweirad-Service unverzüglich nach dem Training aufzusuchen, ging es mit verschiedenen Übungen, wie Slaloms, den "berüchtigten Trichter", bei dem die Fahrspur immer enger wird, und Reaktions- und Sehtests bei bestem Wetter weiter.

Bei Pedelec-Trainings für Seniorinnen und Senioren vermitteln wir verschiedene Inhalte in Theorie und Praxis: typische Gefahren des Straßenverkehrs, Fahrverhalten von Pedelecs, Fahrübungen und vieles mehr! Informationen zu Örtlichkeit, Terminen und Anmeldung, erhalten Sie bei der Verkehrsunfallprävention des Polizeipräsidiums Oberhausen via Telefon und/oder per E-Mail.

Pedelecs machen (auch im hohen Alter) Spaß, aber mit Sicherheit!

Ihre Polizei Oberhausen.

