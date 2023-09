Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Radfahrer kommt zu Fall - Zeugen gesucht!

Oberhausen (ots)

Ein 36-jähriger Fahrradfahrer passierte am Freitagmorgen (08.09.), gegen 07:27 Uhr, zwei ältere Frauen, die mit ihren Hunden in der Parkanlage Concordiastraße / Gustavstraße unterwegs waren. Ein 41-jähriger Mann zeigte sich mit der angeblich rasanten Fahrweise des Radfahrers nicht einverstanden und stellte sich nach Angaben des Radfahrers in den Weg gepaart mit einem Griff in den Lenker. Daraufhin stürzte der 36-Jährige mit seinem Rad und verletzte sich dabei. Nach einer lautstarken verbalen Auseinandersetzung verfolgte der Verletzte, der die Polizei via 110 kontaktierte, den mutmaßlichen Angreifer bis zur Gustavstraße, wo ihn eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizei Oberhausen stellte. Der Geschädigte wurde zur Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht, gegen den Tatverdächtigen wurde eine Strafanzeige gefertigt.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Oberhausen ermittelt und bittet um Hinweise von möglichen Zeugen des Vorfalls am Freitagmorgen (08.09.). Können Sie Informationen geben? Dann melden Sie sich bitte telefonisch unter 0208 8260 oder via poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de bei der Polizei Oberhausen.

