Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Autofahrerin missachtet Vorfahrt - Unfall!

Oberhausen (ots)

Am Montagmorgen (11.09.) war eine 21-jährige Autofahrerin auf der Leuthenstraße in Fahrtrichtung Hagedornstraße unterwegs. Als sie an der Kreuzung abbiegen wollte, übersah sie eine von links kommende Fahrradfahrerin. Es kam zur Kollision, bei der die 61-jährige Mountainbike-Fahrerin schwer verletzt worden ist. Sie wurde nach der Erstversorgung vor Ort umgehend ins Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell