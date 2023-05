POL-PPRP: Sachbeschädigung an zwei Fahrzeugen

Ludwigshafen (ots) - Unbekannte versuchten im Zeitraum vom 14.05.2023 bis 21.05.2023 in eine Gartenlaube eines Gartengrundstücks in einer Kleingartenanlage in der Riedstraße einzubrechen. Es gelang ihnen nicht in die Laube einzudringen. Eine Wildtierkamera, die im Bereich der Tür angebracht war, wurde entwendet. Der Sachschaden durch Hebelspuren an der Laubentür sowie durch den Diebstahl wird auf knapp 80 Euro ...

