POL-FR: Teerkolonne verlangt für minderwertige Arbeit zu hohe Preise

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Titisee-Neustadt/Lenzkirch]

In den vergangenen Tagen wurde wiederholt eine ausländische Arbeitskolonne gemeldet, die Teerarbeiten anbietet. Nach polizeilichen Erkenntnissen gibt die "Teerkolonne" dabei unter anderem an, übriggebliebenen Asphalt von anderen Arbeiten verarbeiten zu wollen. In einem aktuellen Fall wurde die Teerkolonne mit geringfügigen Ausbesserungsarbeiten beauftragt. Tatsächlich teerten diese aber unbeaufsichtigt in minderwertiger Qualität eine größere Hoffläche. Dafür verlangten sie mehrere tausend Euro.

Es handelt sich bei der "Teerkolonne" um mehrere Männer mit augenscheinlich englischem Akzent. Sie fahren mehrere Fahrzeuge, unter anderem Kipplaster, mit ausländischen europäischen Kennzeichen.

Die Polizei rät, nicht auf die Angebote der "Teerkolonne" einzugehen!

Zeugen, die Hinweise auf die "Teerkolonne" geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Titisee-Neustadt unter der Telefonnummer 07651/93360 zu melden.

