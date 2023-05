Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230503-3: Unbekannte flüchten nach Einbruch in Tankstelle und Verfolgungsfahrt

Pulheim und Bergheim (ots)

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach einem oder mehreren bislang unbekannten Tätern. Ihnen wird vorgeworfen, zunächst in eine Tankstelle in Pulheim eingebrochen zu sein und danach eine Verkehrsunfallflucht in Bergheim-Büsdorf begangen zu haben.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 21 und des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise zum Einbruch oder zum Verkehrsunfall nehmen die Ermittler telefonisch unter 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Ermittlungen sollen die bislang Unbekannten gegen 3.30 Uhr eine Glasscheibe der Tankstelle an der Venloer Straße mit einem Gullydeckel zerschmettert haben. Ein Zeuge (53) soll einen lauten Knall gehört und einen schwarzen VW vor dem Verkaufsraum der Tankstelle bemerkt haben. Der 53-Jährige habe beobachtet, wie ein Mann in das Auto eingestiegen sei. Der Verdächtige soll von normaler Statur und mit einem hellen Kapuzenpullover bekleidet gewesen sein. Der VW sei dann auf der Venloer Straße in Richtung Stommeln davongefahren. Hinzugerufene Polizisten nahmen umgehend die Fahndung nach den Flüchtigen auf und sicherten die Spuren am Tatort. Die alarmierten Beamten stellten im Verkaufsraum fest, dass der Bereich hinter der Kasse durchsucht worden war. Nach derzeitigem Sachstand sollen die Einbrecher Tabakwaren entwendet haben.

Im Rahmen der Fahndung nahmen Polizisten einen schwarzen VW Golf an der Einmündung von Stommelner Straße und der Straße "Am alten Fließ" in Bergheim-Fliesteden wahr. Die Beamten beabsichtigten, das Auto zu kontrollieren und gaben Anhaltezeichen. Der Fahrer des VWs flüchtete daraufhin mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Bergheim-Büsdorf. Kurze Zeit später fanden die Beamten das Auto mit laufendem Motor und beschädigt auf der Windmühlenstraße. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der unbekannte Fahrzeugführer nach links von der Fahrbahn abgekommen sein und eine Hauswand touchiert haben. Er flüchtete vom Unfallort.

Die Uniformierten überprüften die am VW angebrachten Kennzeichen. Dabei stellte sich heraus, dass diese ursprünglich für ein anderes Fahrzeug ausgegeben worden waren. Die Beamten stellten das Auto als Beweismittel sicher und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. (jus)

