Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230503-2: Polizisten nahmen Verdächtigen vorläufig fest

Frechen (ots)

Polizei fahndet nach Unbekanntem

Polizisten haben am Dienstagnachmittag (2. Mai) einen Tatverdächtigen (39) in Frechen vorläufig festgenommen. Er muss sich in einem Verfahren wegen des Verdachts des Ladendiebstahls verantworten. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 22 nehmen Hinweise zu einem mutmaßlichen Komplizen unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft.kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Ermittlungen hielt sich der 39-Jährige mit einem weiteren Verdächtigen in dem Geschäft an der Hauptstraße auf. Ein Mitarbeiter habe beobachtet, dass die beiden Männer Waren in einen Rucksack packten. Nachdem der Verdächtige mit seinem Rucksack den Kassenbereich passiert hatte, soll der Zeuge ihn am Ausgang des Ladens angesprochen haben. Der 39-Jährige gab die Produkte aus seinem Rucksack zurück an den Angestellten.

Der circa 30 bis 50-jährige Komplize flüchtete aus dem Geschäft. Er soll zur Tatzeit eine weiße Basecap, einen grauen Kapuzenpullover, eine schwarze Jogginghose sowie schwarze Schuhe getragen haben.

Alarmierte Polizisten vernahmen den nunmehr Beschuldigten vor Ort. Dabei stellten sie fest, dass er keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat. Sie fuhren mit ihm zwecks zweifelsfreier Identitätsfeststellung zu einer Polizeiwache. Anschließend nahmen sie den 39-Jährigen vorläufig fest. Die Beamten des Kriminalkommissariats 22 haben die Ermittlungen zur Sache aufgenommen. (sc)

