Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Straßenverkehrsgefährdung durch Busfahrer

Cuxhaven (ots)

Wurster Nordseeküste / Nordholz. Am gestrigen Sonntag, 11.02.2024, kam es am Nachmittag zu einer gefährlichen Verkehrssituation. Der Fahrer eines Gelenkbusses wollte am Ortseingang Nordholz, aus Richtung Cuxhaven kommend, trotz Gegenverkehr einen vor ihm fahrenden PKW überholen. Entgegenkommende Fahrzeuge mussten stark abbremsen und der Busfahrer sein Überholmanöver abbrechen, um einen Unfall zu vermeiden. Kurz darauf wollte der vor dem Bus fahrende Verkehrsteilnehmende nach rechts abbiegen. Der Busfahrer hupte und bremste seinerseits stark ab. Die Polizei sucht nun Zeugen für den Vorfall. Helfen können hier weitere Insassen des Busses, aber vor allem auch die während des Überholmanövers entgegenkommenden und somit gefährdeten Verkehrsteilnehmer und auch der vor dem Bus fahrende Verkehrsteilnehmer. Die Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Cuxhaven unter 04721-5730 zu melden.

