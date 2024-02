Cuxhaven (ots) - Einbruchversuch in BBS scheitert Cuxhaven. In der Nacht von Mittwoch, 07.02.24, auf Donnerstag, 08.02.24, versuchten unbekannte Täter in die Berufsbildende Schule in der Pestalozzistraße einzubrechen. Sie wollten mit einem Gullydeckel eine Scheibe einwerfen. Als dies misslang, flüchteten die Täter vom Tatort. Der Schaden an der beschädigten Scheibe beträgt einige hundert Euro. ++++++ Einbruch in Vereinsheim Schiffdorf/Wehden. In der Zeit von ...

mehr