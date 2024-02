POL-CUX: Pressemeldungen der PI Cuxhaven, hier PK Geestland vom 11.02.2024

Polizeiinspektion Cuxhaven

Pressemeldungen der PI Cuxhaven, hier PK Geestland vom 11.02.2024

Cuxhaven

Sachbeschädigungen in Bad Bederkesa

Geestland/Bad Bederkesa. In der Nacht von Freitag zu Samstag (09./10.02.2024) kam es wieder zu mehreren Sachbeschädigungen an geparkten Pkw in Bad Bederkesa. Im Bereich der Königsberger Straße und des Breslauer Weges wurden bisher weitere vier Taten angezeigt. In allen Fällen wurde der Lack an verschiedenen Stellen der Pkw mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Die Polizei in Geestland nimmt Hinweise zu möglichen Tätern bzw. Täterinnen oder verdächtigen Beobachtungen jederzeit (Tel. 04743-9280) entgegen. Auch in den vergangenen Tagen bzw. Nächten war es immer wieder zu entsprechenden Sachbeschädigungen in Bad Bederkesa gekommen.

Verkehrsunfall mit Leichtverletzter in Lintig

Geestland/Lintig. Am Samstagvormittag (10.02.2024), gegen 10:20 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall im Bereich der Heidhäuser Straße in Lintig. Ein 28-jähriger Transporterfahrer aus Koblenz verpasste eine Einfahrt, bremste und wollte direkt zurücksetzen. Dabei übersah er die folgende 49-jährige Geestländerin, die mit ihrem Pkw VW direkt hinter dem Mercedes Transporter gehalten hatte. Infolge des Aufpralls verletzte sich die 49-Jährige leicht am Arm. Es entstand Sachschaden an beiden Kraftfahrzeugen im niedrigen vierstelligen Euro-Bereich.

Unsachgemäße Entsorgung von Altöl im Bereich Drangstedt

Geestland/Drangstedt. Ebenfalls am Samstagvormittag (10.02.2024), gegen 11:28 Uhr, meldete ein Spaziergänger, dass im Bereich des südlichen Drangstedter Waldes Kanister mit einer unbekannten Flüssigkeit an einer Parkbank entsorgt wurden. Beamte des PK Geestland konnten vor Ort zwei Kanister mit mehreren Litern Altöl feststellen. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde - zunächst gegen Unbekannt - eingeleitet und die Ermittlungen wurden aufgenommen. Zeugen bzw. Zeuginnen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich des südlichen Drangstedter Waldes im Bereich der dortigen Sandkuhle in den vergangenen Tagen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Geestland (Tel. 04743-9280) zu melden. Das beigefügte Lichtbild zeigt den genauen Tatort.

Unter Betäubungsmitteleinfluss auf der BAB27

Loxstedt/BAB27. Am Samstagabend (10.02.2024), gegen 20:20 Uhr, kontrollierten Beamte des PK Geestland den Fahrzeugführer eines Gespanns aus Kleinbus Ford und Anhänger im Bereich Loxstedt der BAB27, der zuvor Fahrtrichtung Cuxhaven unterwegs war. Der spätere Beschuldigte/Betroffene wies Anzeichen für eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel auf. Ein Vortest bestätigte den Verdacht, so dass dem 29-Jährigen eine beweissichere Blutprobe entnommen wurde. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Ohne gültige Fahrerlaubnis auf der BAB27

Geestland/BAB27. In der Nacht von Samstag auf Sonntag (10./11.02.2024), gegen 00:15 Uhr, kontrollierten Beamte des PK Geestland auch im Bereich Geestland den Fahrzeugführer eines Pkw BMW, der zuvor in Fahrtrichtung Cuxhaven auf der BAB27 unterwegs war. Der 33-jährige Geestländer, der sich seit fast zehn Jahren in Deutschland aufhält, zeigte im Rahmen dieser Kontrolle einen Führerschein aus einem Drittstaat vor. Dieser hätte aber spätestens nach sechs Monaten Aufenthalt in der BRD in eine deutsche Fahrerlaubnis umgeschrieben werden müssen, so dass Führerschein und somit die Fahrerlaubnis nicht mehr anerkannt werden. Gegen den Geestländer wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Auch er durfte seine Fahrt nicht fortsetzen.

Unter Alkoholeinfluss im Bereich Bad Bederkesa verunfallt

Geestland/Bad Bederkesa. Am frühen Samstagmorgen (11.02.2024), gegen 06:03 Uhr, wurde der Polizei in Geestland ein Verkehrsunfall im Bereich des Kreisverkehrs L128/L119 gemeldet. Ein 22-jähriger Hagener (Hagen i. B.) war mit seinem Pkw VW von der Fahrbahn nach rechts abgekommen, nachdem er den Kreisverkehr aus Ringstedt kommend in Richtung Umgehungsstraße Bad Bederkesa (dritte Ausfahrt) verlassen wollte. Dabei benutzte er aber nicht die Fahrspur rechts der Verkehrsinsel, sondern wollte den Kreisverkehr über den vermeintlich kürzeren Weg im Gegenverkehr schon bei der Einfahrt durchqueren. Dabei verschätzte sich der 22-Jährige, beschädigte seine rechte Fahrzeugseite und das Rad an der Verkehrsinsel und kam anschließend im Seitenraum zum Stehen. Der Grund für diese Fehleinschätzung war schnell ersichtlich, da der nunmehr Beschuldigte unter deutlichem Alkoholeinfluss stand. Ein Test ergab einen Wert von deutlich über 1,1 Promille Atemalkoholkonzentration vor Ort. Dem Hagener wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt. Auch ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Er blieb unverletzt und auch der Schaden am Pkw hielt sich mit ca. 2.000 Euro in Grenzen.

