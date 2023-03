POL-PDWIL: Handfeste Auseinandersetzung vor Diskothek

Bitburg (ots) - Am Samstag, den 18.03.2023 gegen 20:40 Uhr wurde die Polizei Bitburg vom Ladendetektiv eines Lebensmittelgeschäfts in Bitburg über einen aktuellen Ladendiebstahl in Kenntnis gesetzt. Umgehend entsandte Beamte konnten den 18-jährigen Ladendieb am nahe gelegenen Busbahnhof feststellen und das Diebesgut bei ihm auffinden. Weiterhin wurden geringe Mengen Betäubungsmittel bei ihm aufgefunden und ...

mehr