Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Pedelecs entwendet ++ mehrere Unfälle ++ PKW ohne Pflichtversicherung

Cuxhaven (ots)

Pedelecs entwendet

Cuxhaven. In der Nacht von Samstag, 10.02.24, auf Sonntag, 11.02.24, haben unbekannte Täter zwei Pedelecs entwendet. Die Täter brachen eine Garage am Lappeplatz auf und entwendeten die in der Garage abgeschlossen abgestellten Fahrräder. Daneben wurden noch elektronische Geräte entwendet. Der Schaden beträgt über 2.000 Euro.

++++++

Verkehrsunfall beim Fasching

Geversdorf. Ein 36-jähriger Besucher des Faschings wollte am frühen Sonntagmorgen mit seinem Auto vom Parkplatz der Ostehalle wegfahren. Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes bemerkten den offensichtlich Betrunkenen und wollten ihn am Fahren hindern. Der Autofahrer bemerkte den 30-jährigen Sicherheitsmitarbeiter beim Rangieren nicht und es kam zu einem Zusammenstoß. Dabei wurde der 30-jährige leicht verletzt. Die Polizei stellte bei dem 36-jährigen durch einen Alkoholtest einen Wert von über 1,5 Promille fest. Dem Autofahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Führerschein und Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt und ein Verfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet.

++++++

Wegen Alkohol falsch im Kreisverkehr unterwegs

Geestland / Bad Bederkesa. Ein 22-jähriger aus Hagen fuhr am frühen Sonntagmorgen gegen 6 Uhr auf der Gröpelinger Straße mit seinem PKW falsch herum in den Kreisverkehr ein. Dabei touchierte er mit seinem Fahrzeug ein Verkehrszeichen, verlor an der Kreiselausfahrt die Kontrolle über den PKW und kam im Seitenraum zum Stehen. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei Alkoholbeeinflussung bei dem jungen Mann fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Dem Autofahrer wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Der Sachschaden betrug etwa 1.000 Euro.

++++++

Unfall durch Aquaplaning - Autofahrer verletzt

Hagen i.B. / A27. Am Sonntagnachmittag gegen 17 Uhr kam es auf der A27 zwischen den Anschlussstellen Uthlede und Schwanewede in Fahrtrichtung Bremen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 42-jähriger Bremer schwer verletzt wurde. Der Mann hatte bei regennasser Fahrbahn aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der PKW schleuderte gegen die Seitenschutzplanke und kam dann beschädigt auf dem hauptfahrstreifen zum Stehen. Der Fahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

++++++

Pkw ohne Pflichtversicherung

Geestland / Debstedt. In der Nacht von Sonntag auf Montag kontrollierten Beamtinnen der Polizei Geestland eine 51-jährige Verkehrsteilnehmerin aus der Gemeinde Wurster Nordseeküste. Während der Kontrolle wurde festgestellt, dass keine gültige Pflichtversicherung mehr für den geführten Pkw bestand. Gegen die 51-Jährige wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Kennzeichen wurden an Ort und Stelle entsiegelt und die Weiterfahrt wurde der Frau untersagt.

++++++

